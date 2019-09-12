Свердловские алиментщики задолжали детям 700 миллионов

Четыре тысячи свердловских алиментщиков задолжали своим детям 700 миллионов рублей. Приставы провели рейд, после которого 56 должников выплатили деньги полностью. Кроме того, проверяющие забрали у алиментщиков 150 вещей за счет которых погасили 18 миллионов рублей долга. Еще приставы узнали, где работают 610 родителей. Теперь с их зарплаты будут удерживать часть денег, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Проверяющие также объявили в розыск 75 алиментщиков, еще 80 родителям запретили управлять автомобилем. Другим 600 неплательщикам ограничили выезд за границу. Самое жестокое наказание приставы применили к 110 уральцам — на них завели уголовные дела. Чтобы не доходило до суда УФССП напоминает, что алименты нужно платить вовремя.