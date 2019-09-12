Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловские алиментщики задолжали детям 700 миллионов

12:57, 12 Сентябрь 2019
ghbcnfds.jpg
Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Приставы провели рейд по родителям и заставили выплатить деньги 56 уральцев.

Четыре тысячи свердловских алиментщиков задолжали своим детям 700 миллионов рублей. Приставы провели рейд, после которого 56 должников выплатили деньги полностью. Кроме того, проверяющие забрали у алиментщиков 150 вещей за счет которых погасили 18 миллионов рублей долга. Еще приставы узнали, где работают 610 родителей. Теперь с их зарплаты будут удерживать часть денег, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Проверяющие также объявили в розыск 75 алиментщиков, еще 80 родителям запретили управлять автомобилем. Другим 600 неплательщикам ограничили выезд за границу. Самое жестокое наказание приставы применили к 110 уральцам — на них завели уголовные дела. Чтобы не доходило до суда УФССП напоминает, что алименты нужно платить вовремя.

Семь ключей бессмертия
Редакция ЕТВ предлагает свой маршрут по 5-й Уральской индустриальной биеннале.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловские алиментщики задолжали детям 700 миллионов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, рейд, деньги, должник, алименты, приставы, Екатеринбург, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Должник пытался скрыть все свое имущество.
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман
Новый сезон в Театре оперы и балета
12 сентября в 19:30
С Александр Краснов, Массимилиано Булло, Константин Чудовский
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.