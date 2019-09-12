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Силовики начали обыски в екатеринбургском штабе Навального 

11:44, 12 Сентябрь 2019
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Участников организации допрашивают по делу об отмывании денег.
У сотрудников штаба Навального в Екатеринбурге проводят обыски в рамках уголовного дела об отмывании денег против ФБК. Сегодня силовики пришли в квартиру координатора Юрия Кузьминых, после чего его отвезли в СУ СКР по Свердловской области, сообщает Znak.com. Получить комментарий от активистов на момент публикации не удалось. Два дня назад силовики уже провели обыски у координаторов в Перми, Уфе, Самаре. Координатор екатеринбургского штаба Юрий Кузьминых сообщал, что ОМОН попытался вскрыть квартиру его матери в Южноуральске, в которой он уже не живет.

Утром 12 сентября обыски сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального начались в 29 городах России. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией в начале августа. Организацию подозревают в отмывании 75 миллионов рублей. Сам ФБК считает, что силовики не правильно поняли процесс конвертации биткоинов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , обыски, коррупция
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