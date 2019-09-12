Силовики начали обыски в екатеринбургском штабе Навального 

У сотрудников штаба Навального в Екатеринбурге проводят обыски в рамках уголовного дела об отмывании денег против ФБК. Сегодня силовики пришли в квартиру координатора Юрия Кузьминых , после чего его отвезли в СУ СКР по Свердловской области , сообщает Znak.com. Получить комментарий от активистов на момент публикации не удалось. Два дня назад силовики уже провели обыски у координаторов в Перми , Уфе , Самаре. Координатор екатеринбургского штаба Юрий Кузьминых сообщал , что ОМОН попытался вскрыть квартиру его матери в Южноуральске , в которой он уже не живет.





Утром 12 сентября обыски сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального начались в 29 городах России. Следственный комитет возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией в начале августа. Организацию подозревают в отмывании 75 миллионов рублей. Сам ФБК считает , что силовики не правильно поняли процесс конвертации биткоинов.



