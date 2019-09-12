Прокуратура потребовала сделать тропы «Бажовских мест» бесплатными
11:18, 12 Сентябрь 2019
Обслуживающая организация требовала доплачивать за прогулки с комфортом.
Свердловская природоохранная прокуратура направила иск с требованием отменить плату за вход в парк «Бажовские места». Это место является особо охраняемой территорией областного значения. Обслуживающая организация установила плату за пользование оборудованными тропами, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Прокуратура приравняла это к плате за вход и потребовала обеспечить безвозмездный доступ на территорию парка. Сысертский суд полностью удовлетворил эти требования. Решение в законную силу пока не вступило.
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