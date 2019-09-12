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Президент Федерации хоккея поддержал уральца, который спасает маму

18:21, 12 Сентябрь 2019
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Фото: Павел Пивоваров
Владислав Третьяк записал видеообращение Павлу Пивоварову, который собирает деньги на лечение рака.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк обратился к екатеринбуржцу Павлу Пивоварову, который ищет деньги, чтобы спасти маму. Женщине два года назад поставили диагноз «рак легких». С тех пор семья Павла потратила два миллиона на лекарства, но деньги нужны еще. Поэтому уралец продает футболки игроков «Урала» и организует благотворительный вечер поэзии.

Третьяк узнал о проблеме екатеринбуржца и решил подбодрить его: «Дорогой Павел, я очень рад, что ты любишь спорт и хоккей. Но самое главное — ты любишь свою маму. Это самый важный человек в твоей жизни. К сожалению, она не очень здорова. И ты все делай для того, чтобы она выздоровела. Мы, Федерация хоккея, поможем тебе и пришлем майку национальной сборной России по хоккею с автографами. Удачи тебе и маме».

Майка с подписями хоккеистов уже пришла Павлу. Свои автографы на ней оставили Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Нестеров и Александр Елесин. Ради мамы любитель хоккея готов продать подарок национальной сборной. На вырученные деньги Павел Пивоваров хочет купить лекарства из Израиля и оплатить лечение в Санкт-Петербурге.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, лечение, помощь, онкология, рак, Федерация хоккея, хоккей, благотворительность, Свердловская область , Екатеринбург
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