Полпред Цуканов попросил ускорится с опросом по храму святой Екатерины
10:25, 12 Сентябрь 2019
Окончательное решение должны принять не позднее октября.
Полпред президента по УрФО Николай Цуканов заявил, что опрос по расположению храма святой Екатерины нужно провести в октябре 2019 года. «Уходить в 2020 год нельзя. Хочу напомнить, что региональным и муниципальным властям поручение президента нужно выполнять», — цитирует Цуканова ТАСС. По мнению полпреда, очередной перенос на более позднее время может быть расценен жителями как отвлечение от общегородских проблем и вызовет недоверие к процедуре.
«Есть вопросы с незаконченным ремонтом дорог, состоянием городского транспорта, ремонтом больниц и поликлиник, строительством школ, с заменой ветхой системы водоснабжения, улучшением качества воды и масса других городских проблем», — отметил Цуканов.
Рабочая группа по организации опроса определила три площадки еще в июне. В шорт-лист тогда вошли пустырь на перекрестке Фурманова -Белинского, площадка Приборостроительного завода и пустырь на месте снесенной телебашни. Потом опрос решили отложить, чтобы все жители успели вернуться с дач и прилететь из отпусков. На очередном заседании было решено исключить площадку на месте телебашни, так как там начинается строительство ледовой арены. Ее заменили территорией за Макаровским мостом. Депутаты гордумы также поддержали изменение правил общегородского опроса: его планируют сделать анонимным и задействовать общественные площадки города.
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