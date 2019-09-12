Полпред Цуканов попросил ускорится с опросом по храму святой Екатерины

Полпред президента по УрФО Николай Цуканов заявил , что опрос по расположению храма святой Екатерины нужно провести в октябре 2019 года. « Уходить в 2020 год нельзя. Хочу напомнить , что региональным и муниципальным властям поручение президента нужно выполнять», — цитирует Цуканова ТАСС. По мнению полпреда , очередной перенос на более позднее время может быть расценен жителями как отвлечение от общегородских проблем и вызовет недоверие к процедуре.





« Есть вопросы с незаконченным ремонтом дорог , состоянием городского транспорта , ремонтом больниц и поликлиник , строительством школ , с заменой ветхой системы водоснабжения , улучшением качества воды и масса других городских проблем», — отметил Цуканов.





