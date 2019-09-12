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Полиция Екатеринбурга ищет пропавшую девочку

09:37, 12 Сентябрь 2019
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Фото: УМВД по Екатеринбургу
13-летняя Ангелина Реук была одета в розовую джинсовую кофту с белыми вставками на локтях, темно-синие джинсы, белые кеды.

Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшую девочку. 12 сентября в дежурную часть 14 отдела обратилась женщина, сообщившая, что днем 10 сентября около 13:20 из торгового центра на Космонавтов, 86 от нее сбежала ее несовершеннолетняя дочь Ангелина Реук. До настоящего момент девочку не видели.

Ангелине 13 лет. Приметы разыскиваемой: рост 157 см, спортивного телосложения, волосы каштановые, крашеные, глаза карие. Девочка была одета в розовую джинсовую кофту с белыми вставками на локтях, темно-синие джинсы, белые кеды.

Розыском пропавшей занимается личный состав территориальных ОВД Екатеринбурга. Полиция просит сообщать любую известную о местонахождении Ангелины информацию по телефонам: (343)356-42-14 либо 02.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, полиция Екатеринбурга, полиция, пропавшая девочка, УМВД по Екатеринбургу, Екатеринбург
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