Полиция Екатеринбурга ищет пропавшую девочку
09:37, 12 Сентябрь 2019
13-летняя Ангелина Реук была одета в розовую джинсовую кофту с белыми вставками на локтях, темно-синие джинсы, белые кеды.
Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшую девочку. 12 сентября в дежурную часть 14 отдела обратилась женщина, сообщившая, что днем 10 сентября около 13:20 из торгового центра на Космонавтов, 86 от нее сбежала ее несовершеннолетняя дочь Ангелина Реук. До настоящего момент девочку не видели.
Ангелине 13 лет. Приметы разыскиваемой: рост 157 см, спортивного телосложения, волосы каштановые, крашеные, глаза карие. Девочка была одета в розовую джинсовую кофту с белыми вставками на локтях, темно-синие джинсы, белые кеды.
Розыском пропавшей занимается личный состав территориальных ОВД Екатеринбурга. Полиция просит сообщать любую известную о местонахождении Ангелины информацию по телефонам: (343)356-42-14 либо 02.
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