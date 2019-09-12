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Пайщики «Бухты Квинс» выступили против судьи на процессе Шилиманова

17:31, 12 Сентябрь 2019
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Фото: Facebook Александра Новикова
Заседание по делу перенесли на 27 сентября.

В Кировском районном суде Екатеринбурга начали рассматривать дело Михаила Шилиманова, которого обвиняют в том, что он похитил деньги пайщиков «Бухты Квинс». Но заседание не состоялось. Шилиманов пришел на суд без адвоката, которая только утром сообщила о том, что не появится в суде. Без нее рассматривать дело не стали и перенесли заседание на 27 сентября.

Кроме того, председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова попросила поменять судью Кристину Упорову. «Мы посмотрели трудовой путь судьи и увидели, что она работала в прокуратуре до 2015 года. А к прокуратуре у меня давно нет доверия, потому что она приложила титанические усилия для того, чтобы убрать Новикова из дела», — прокомментировала отвод Булатова. И добавила, что судью вряд ли заменят, потому что для этого должны быть веские основания.

На вопрос, к кому у дольщиков больше претензий, к шансонье Новикову или его бизнес-партнеру Шилиманову, Зиля Булатова ответила: «К Новикову больше, но мы же все понимаем, что Шилиманов действовал с указаний Новикова».

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Напомним, два года назад барда Александра Новикова обвинили в хищении средств пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс». Дома начали строить еще в 2008 году. Но, получив 150 миллионов рублей, компания, совладельцем которой до 2013 года был Александр Новиков, заморозила строительство, а потом и вовсе закрылась. Новиков смог доказать в суде, что ничего не знал об этом.

В июле 2019 года с Александра Новикова сняли обвинения. Свердловская прокуратура четыре раза возвращала дело следствию, указывая на отсутствие доказательной базы. Последнее решение обжаловали в генпрокуратуре, но дело так и не передали в суд. Теперь музыкант может свободно ездить по России и отдыхать за границей. А перед пайщиками будет отвечать его бизнес-партнер Михаил Шилиманов.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, бард, долгострой, коттедж, дольщики, пайщики, Свердловская область , Бухта Квинс, Екатеринбург, Александр Новиков
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