Пайщики «Бухты Квинс» выступили против судьи на процессе Шилиманова

В Кировском районном суде Екатеринбурга начали рассматривать дело Михаила Шилиманова, которого обвиняют в том, что он похитил деньги пайщиков «Бухты Квинс». Но заседание не состоялось. Шилиманов пришел на суд без адвоката, которая только утром сообщила о том, что не появится в суде. Без нее рассматривать дело не стали и перенесли заседание на 27 сентября.

Кроме того, председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова попросила поменять судью Кристину Упорову. «Мы посмотрели трудовой путь судьи и увидели, что она работала в прокуратуре до 2015 года. А к прокуратуре у меня давно нет доверия, потому что она приложила титанические усилия для того, чтобы убрать Новикова из дела», — прокомментировала отвод Булатова. И добавила, что судью вряд ли заменят, потому что для этого должны быть веские основания.

На вопрос, к кому у дольщиков больше претензий, к шансонье Новикову или его бизнес-партнеру Шилиманову, Зиля Булатова ответила: «К Новикову больше, но мы же все понимаем, что Шилиманов действовал с указаний Новикова».