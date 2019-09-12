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На Урале начальник полиции заработал 142 тысячи на чужих мотоциклах

13:17, 12 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Сотрудник МВД сдал на металлолом девять тонн запчастей.

В Туринском районе будут судить начальника ОМВД, который решил заработать на металлоломе. Мужчина начал торговать запчастями для мотоциклов, которые забрали у нарушителей. Как только начальник узнал, что в полицию скоро придет прокуратура, он перестал сдавать металлолом. Но до проверки все-таки успел избавиться от 8,8 тонны запчастей и заработать на них 142 тысячи рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Следователи провели предварительное расследование. Они осмотрели место происшествия и даже успели изъять запчасти некоторых мотоциклов, которые еще не продали. В пресс-службе СК по Свердловской области добавили, что провели товароведческую экспертизу, чтобы узнать цену имущества.

Пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых рассказал ЕТВ, что с начальника взяли подписку о невыезде.

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Если судебное разбирательство подтвердит его причастность к превышению должностных полномочий, он будет уволен из системы МВД по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законом уголовной ответственности.

Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , полицейский, мотоцикл, деньги, суд, продажа, металлолом
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