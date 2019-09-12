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Лжегазовики выманили у екатеринбурженки три тысячи на новый шланг

14:13, 12 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Мошенники установили оборудование неправильно, из-за чего девушка чуть не задохнулась ночью.

Специалисты «Екатеринбурггаза» спасли местную жительницу, которая пустила в квартиру мошенников. На доме № 15 на улице Анри Барбюса появилось объявление о том, что работники компании «Свердловскгаз» придут с проверкой. Екатеринбурженка открыла лжеспециалистам дверь, и они заявили ей, что срочно надо менять кран и шланг. В противном случае девушке пригрозили отключить газ. Свердловчанка согласилась и заплатила проверяющим 2,9 тысячи рублей.

В три часа ночи квартирантка проснулась от сильного запаха газа, который со свистом выходил из нового шланга. Она вызвала аварийную бригаду, которая приехала спустя 17 минут и устранила утечку топлива, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Екатеринбурггаза». Выяснилось, что новый шланг установили с нарушениями. На нем были трещины.

Газовики просят екатеринбуржцев не открывать двери кому попало. О дате прихода специалистов вы можете уточнить в своей управляющей компании и через интернет-приемную на сайте ekgas.ru. Здесь же оформляется заявка на вызов слесаря.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, утечка газа, спасение, лжегазовики, газовики, Екатеринбург, Екатеринбурггаз
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