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Командиру «Уральских авиалиний» посвятили граффити в Сургуте

08:13, 12 Сентябрь 2019
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Фото: Вадим Шувалов / «ВКонтакте»
Мэр города считает, что город украсит работа, отражающая «важное для страны и народа событие».

Художники из Самары разрисовывают жилой дом в Сургуте в честь командира самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова. Наметки работы опубликовал мэр города Вадим Шувалов во «ВКонтакте».

«Здорово, что скоро город украсит работа, которая не просто красива — она отражает важное для страны и народа событие!» — подписал фото Шувалов.

15 августа самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта в Жуковском и через некоторое время не смог продолжить свой путь. Из-за птиц у лайнера отказали оба двигателя. Командиру самолета из Екатеринбурга Дамиру Юсупову пришлось принимать решение моментально. И тогда он решил посадить лайнер без шасси прямо в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, пилот спас жизни 226 пассажиров и еще шести членов экипажа. Подробнее об этом происшествии читайте в нашей истории ниже.

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15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Чудо в Раменском, самолет, Екатеринбург, Дамир Юсупов, Дамир Юсупов
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