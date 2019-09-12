Командиру «Уральских авиалиний» посвятили граффити в Сургуте
Художники из Самары разрисовывают жилой дом в Сургуте в честь командира самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова. Наметки работы опубликовал мэр города Вадим Шувалов во «ВКонтакте».
«Здорово, что скоро город украсит работа, которая не просто красива — она отражает важное для страны и народа событие!» — подписал фото Шувалов.
15 августа самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта в Жуковском и через некоторое время не смог продолжить свой путь. Из-за птиц у лайнера отказали оба двигателя. Командиру самолета из Екатеринбурга Дамиру Юсупову пришлось принимать решение моментально. И тогда он решил посадить лайнер без шасси прямо в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, пилот спас жизни 226 пассажиров и еще шести членов экипажа. Подробнее об этом происшествии читайте в нашей истории ниже.