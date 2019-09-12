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Активисты начали измерять уровень радиации в Екатеринбурге 

15:23, 12 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Пока что странные цифры показывает ЖБИ. 

Экоактивисты установили в Екатеринбурге четыре датчика, измеряющих радиоактивный фон. Результаты измерений публикуются на специальной карте здесь. Наблюдать за обстановкой решили в рамках проекта «Общественный мониторинг качества воздуха».

Пока что датчики размещены на четырех адресах: Короленко, 10, проспект Космонавтов, 73, Крестинского, 53 и Новгородцевой, 7. По последним результатам самый низкий радиофон зафиксировали в центре города (Короленко, 10), всего девять микрорентген в час. А самый высокий — на ЖБИ (Новгородцевой, 7) — уже 15 микрорентген. Хотя все значения не превышают норму — 20 мкР/час. Следом за Екатеринбургом, подобные измерения планируют начать в Челябинске.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, радиация, экология
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