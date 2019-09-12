Активисты начали измерять уровень радиации в Екатеринбурге 

Экоактивисты установили в Екатеринбурге четыре датчика, измеряющих радиоактивный фон. Результаты измерений публикуются на специальной карте здесь. Наблюдать за обстановкой решили в рамках проекта «Общественный мониторинг качества воздуха».

Пока что датчики размещены на четырех адресах: Короленко, 10, проспект Космонавтов, 73, Крестинского, 53 и Новгородцевой, 7. По последним результатам самый низкий радиофон зафиксировали в центре города (Короленко, 10), всего девять микрорентген в час. А самый высокий — на ЖБИ (Новгородцевой, 7) — уже 15 микрорентген. Хотя все значения не превышают норму — 20 мкР/час. Следом за Екатеринбургом, подобные измерения планируют начать в Челябинске.