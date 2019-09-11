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Задержанного в сквере у Драмтеатра освободили от штрафа

09:11, 11 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Районный суд заставил Егора Расковалова заплатить десять тысяч рублей, но мужчина подал апелляцию и выиграл дело.

Свердловский областной суд оправдал задержанного в сквере у Драмтеатра Егора Расковалова. Районная инстанция назначила ему штраф в десять тысяч рублей за участие в скверных протестах, но екатеринбуржец не согласился и обжаловал решение, сообщили ЕТВ в пресс-службе Областного суда. Второй суд встал на его сторону, так как не увидел нарушений закона.

Егор Расковалов вместе с другом Дмитрием Молодцовым приехал во время протестов против строительства храма к Октябрьской площади. Друзья хотели пойти домой, но увидели толпы народа. Егор решил сфотографировать происходящее — его задержали. Дмитрий спросил у полицейских, что происходит, и тоже попал в автозак. Обоих приятелей обвинили в участии в несанкционированном митинге.

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Дмитрий Молодцов избежал наказания раньше своего друга. Мужчине помогла видеозапись, которую он вел во время задержания. В начале июля его оправдал Кировский районный суд. Дмитрий стал первым задержанным в сквере, с кого сняли обвинения.

Но не всем повезло так, как Дмитрию и Егору. Ранее участницу группы «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину признали организатором скверных протестов и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Задержанного у Драмтеатра Леонида Яковлева обвинили в том, что он матерился и мешал полицейским. За фразу «Ты что, бог в погонах?» мужчина получил семь суток ареста.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, Свердловская область , сквер у Драмтеатра, протесты, задержания, штраф, оправдание, Областной суд
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