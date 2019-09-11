Задержанного в сквере у Драмтеатра освободили от штрафа

Свердловский областной суд оправдал задержанного в сквере у Драмтеатра Егора Расковалова. Районная инстанция назначила ему штраф в десять тысяч рублей за участие в скверных протестах, но екатеринбуржец не согласился и обжаловал решение, сообщили ЕТВ в пресс-службе Областного суда. Второй суд встал на его сторону, так как не увидел нарушений закона.

Егор Расковалов вместе с другом Дмитрием Молодцовым приехал во время протестов против строительства храма к Октябрьской площади. Друзья хотели пойти домой, но увидели толпы народа. Егор решил сфотографировать происходящее — его задержали. Дмитрий спросил у полицейских, что происходит, и тоже попал в автозак. Обоих приятелей обвинили в участии в несанкционированном митинге.