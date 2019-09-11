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В сентябре в Екатеринбурге уничтожили две тонны санкционки

12:42, 11 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба свердловского Россельхознадзора
Россельхознадзор забрал у продавцов десятки килограммов яблок и говядины.

С начала сентября в Екатеринбурге изъяли две тонны запрещенных продуктов. На продовольственной базе № 4 Россельхознадзор нашел 430 килограммов яблок в коробках без маркировки. На другом складе проверяющие обнаружили еще 110 килограммов яблок без маркировки и документов. Все фрукты забрали и уничтожили.

Кроме того, надзорное ведомство нашло в Екатеринбурге 14 мест, в которых продавали санкционное мясо. Продавцы отдали Россельхознадзору 1,3 тонны говядины, на которую не было сертификатов и ветеринарных документов. Мясо не прошло промышленную обработку и имело зеленоватый цвет и неприятный запах, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Россельхознадзора. Также на говядине не было клейм и маркировки.

Всего с начала 2019 года специалисты изъяли десять тонн запрещенки. Из них 7,6 тонны — это фрукты и овощи, 2,3 тонны — мясо.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Россельхознадзор, контрафакт, санкционка, мясо, Свердловская область , Екатеринбург
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