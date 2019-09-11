В сентябре в Екатеринбурге уничтожили две тонны санкционки

С начала сентября в Екатеринбурге изъяли две тонны запрещенных продуктов. На продовольственной базе № 4 Россельхознадзор нашел 430 килограммов яблок в коробках без маркировки. На другом складе проверяющие обнаружили еще 110 килограммов яблок без маркировки и документов. Все фрукты забрали и уничтожили.

Кроме того, надзорное ведомство нашло в Екатеринбурге 14 мест, в которых продавали санкционное мясо. Продавцы отдали Россельхознадзору 1,3 тонны говядины, на которую не было сертификатов и ветеринарных документов. Мясо не прошло промышленную обработку и имело зеленоватый цвет и неприятный запах, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Россельхознадзора. Также на говядине не было клейм и маркировки.

Всего с начала 2019 года специалисты изъяли десять тонн запрещенки. Из них 7,6 тонны — это фрукты и овощи, 2,3 тонны — мясо.