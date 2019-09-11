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В Кольцово на десять часов задержали рейс до Китая

08:05, 11 Сентябрь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Самолет не смог отправиться до города Санья в полночь. Вместо этого он кружил над Екатеринбургом.

В аэропорту Кольцово на десять часов задержали рейс F7-9885 в Китай. По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, самолет авиакомпании iFly должен был отправиться в город Санья еще в 00:20 по уральскому времени, но рейс перенесли на 10:30. Лайнер А330 вылетел ночью, но до Китая не добрался. Е1 пишет, что самолет кружил над Екатеринбургом, и его посадили из-за сработавших датчиков.

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Фото: скриншот онлайн-табло Кольцово

Пассажиров рейса не стали размещать в гостинице. Им выдали еду и справки о задержке вылета. Официальную причину произошедшего пока не называют. Мы обратимся за комментарием в Кольцово позднее.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, самолет, Китай, задержка рейса, задержка, Кольцово, Свердловская область , Екатеринбург
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