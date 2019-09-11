В Кольцово на десять часов задержали рейс до Китая
08:05, 11 Сентябрь 2019
Самолет не смог отправиться до города Санья в полночь. Вместо этого он кружил над Екатеринбургом.
В аэропорту Кольцово на десять часов задержали рейс F7-9885 в Китай. По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, самолет авиакомпании iFly должен был отправиться в город Санья еще в 00:20 по уральскому времени, но рейс перенесли на 10:30. Лайнер А330 вылетел ночью, но до Китая не добрался. Е1 пишет, что самолет кружил над Екатеринбургом, и его посадили из-за сработавших датчиков.
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Фото: скриншот онлайн-табло Кольцово
Пассажиров рейса не стали размещать в гостинице. Им выдали еду и справки о задержке вылета. Официальную причину произошедшего пока не называют. Мы обратимся за комментарием в Кольцово позднее.
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