В Екатеринбурге пассажир покусал водителя троллейбуса

Екатеринбуржец покусал водителя троллейбуса. Инцидент произошел накануне на остановке «Дом кино». Женщина-водитель закрыла дверь троллейбуса до того, как мужчина успел войти в салон. Пассажир разозлился, сломал стеклоочиститель транспорта, но решил, что этого недостаточно. Тогда екатеринбуржец схватил водителя за руку и укусил за палец, после чего сбежал. Информацию о покусанном водителе подтвердили в пресс-службе городского УМВД.

Сейчас полиция проводит проверку и изучает обстоятельства происшествия. По результатам проверки правоохранители решат, что делать дальше и стоит ли возбуждать дело.