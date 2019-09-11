В Екатеринбурге пассажир покусал водителя троллейбуса
12:59, 11 Сентябрь 2019
Мужчине не понравилось, что его не пустили в общественный транспорт.
Екатеринбуржец покусал водителя троллейбуса. Инцидент произошел накануне на остановке «Дом кино». Женщина-водитель закрыла дверь троллейбуса до того, как мужчина успел войти в салон. Пассажир разозлился, сломал стеклоочиститель транспорта, но решил, что этого недостаточно. Тогда екатеринбуржец схватил водителя за руку и укусил за палец, после чего сбежал. Информацию о покусанном водителе подтвердили в пресс-службе городского УМВД.
Сейчас полиция проводит проверку и изучает обстоятельства происшествия. По результатам проверки правоохранители решат, что делать дальше и стоит ли возбуждать дело.
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