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В Екатеринбурге пассажир покусал водителя троллейбуса

12:59, 11 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Мужчине не понравилось, что его не пустили в общественный транспорт.

Екатеринбуржец покусал водителя троллейбуса. Инцидент произошел накануне на остановке «Дом кино». Женщина-водитель закрыла дверь троллейбуса до того, как мужчина успел войти в салон. Пассажир разозлился, сломал стеклоочиститель транспорта, но решил, что этого недостаточно. Тогда екатеринбуржец схватил водителя за руку и укусил за палец, после чего сбежал. Информацию о покусанном водителе подтвердили в пресс-службе городского УМВД.

Сейчас полиция проводит проверку и изучает обстоятельства происшествия. По результатам проверки правоохранители решат, что делать дальше и стоит ли возбуждать дело.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УМВД по Екатеринбургу, укусы, троллейбус, Свердловская область , Екатеринбург
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