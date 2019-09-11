Екатеринбургского гинеколога сократили и предложили ему стать лифтером
В Екатеринбурге уволили хирурга-гинеколога Центральной городской больницы № 7 Эдуарда Мамина. Врачу сообщили, что его ставку заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи сокращают, и предложили выбрать одну из открытых вакансий на выбор — уборщика или лифтера. И это при том, что в медицине постоянно не хватает кадров, а именно врачей, сестер и других специалистов.
О сокращении Эдуарду Леонидовичу сообщили в июле, за полтора месяца до того, как заканчивается его контракт. По документам хирург-гинеколог не сможет работать в ЦГБ № 7 уже с 23 сентября. Новую работу Мамин еще не нашел и внятных объяснений от руководства не получил. Врач даже не хотел говорить о произошедшем, но информация разошлась по больнице и за ее пределы. «О ситуации узнали благодарные пациентки и подняли этот вопрос в СМИ. Вчера мне позвонили и попросили рассказать свою историю», — комментирует свое увольнение замглавврача. Он проработал в ЦГБ № 7 19 лет.
Кроме Эдуарда под сокращение попала и его мама Майя Мамина. Она посвятила работе в седьмой больнице 45 лет. Коллеги хотели поддержать Маминых и написать обращение мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, но пока не сделали этого. Одна из пациенток дошла до свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, но та ответила, что не может вмешиваться в кадровые решения больницы. В горздраве увольнение хирурга-гинеколога комментировать отказались.
Ранее в Нижнем Тагиле случилась другая история. И тоже с хирургами. Пять специалистов ЦГБ № 1 написали заявление об увольнении, потому что были недовольны условиями работы и низкими зарплатами. Узнав об этом глава региона Евгений Куйвашев собрал совещание, а министр здравоохранения Андрей Цветков выехал в Нижний Тагил, чтобы уговорить хирургов остаться. В итоге ему это удалось. Все пять хирургов забрали заявления об увольнении. ЕТВ следил за происходящим и рассказывал об этом в отдельной истории.