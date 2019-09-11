Екатеринбургского гинеколога сократили и предложили ему стать лифтером

В Екатеринбурге уволили хирурга-гинеколога Центральной городской больницы № 7 Эдуарда Мамина. Врачу сообщили, что его ставку заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи сокращают, и предложили выбрать одну из открытых вакансий на выбор — уборщика или лифтера. И это при том, что в медицине постоянно не хватает кадров, а именно врачей, сестер и других специалистов.

О сокращении Эдуарду Леонидовичу сообщили в июле, за полтора месяца до того, как заканчивается его контракт. По документам хирург-гинеколог не сможет работать в ЦГБ № 7 уже с 23 сентября. Новую работу Мамин еще не нашел и внятных объяснений от руководства не получил. Врач даже не хотел говорить о произошедшем, но информация разошлась по больнице и за ее пределы. «О ситуации узнали благодарные пациентки и подняли этот вопрос в СМИ. Вчера мне позвонили и попросили рассказать свою историю», — комментирует свое увольнение замглавврача. Он проработал в ЦГБ № 7 19 лет.