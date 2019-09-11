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Екатеринбургского гинеколога сократили и предложили ему стать лифтером

16:48, 11 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Контракт Эдуарда Мамина отказались продлять без объяснения причин.

В Екатеринбурге уволили хирурга-гинеколога Центральной городской больницы № 7 Эдуарда Мамина. Врачу сообщили, что его ставку заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи сокращают, и предложили выбрать одну из открытых вакансий на выбор — уборщика или лифтера. И это при том, что в медицине постоянно не хватает кадров, а именно врачей, сестер и других специалистов.

О сокращении Эдуарду Леонидовичу сообщили в июле, за полтора месяца до того, как заканчивается его контракт. По документам хирург-гинеколог не сможет работать в ЦГБ № 7 уже с 23 сентября. Новую работу Мамин еще не нашел и внятных объяснений от руководства не получил. Врач даже не хотел говорить о произошедшем, но информация разошлась по больнице и за ее пределы. «О ситуации узнали благодарные пациентки и подняли этот вопрос в СМИ. Вчера мне позвонили и попросили рассказать свою историю», — комментирует свое увольнение замглавврача. Он проработал в ЦГБ № 7 19 лет.

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Кроме Эдуарда под сокращение попала и его мама Майя Мамина. Она посвятила работе в седьмой больнице 45 лет. Коллеги хотели поддержать Маминых и написать обращение мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, но пока не сделали этого. Одна из пациенток дошла до свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, но та ответила, что не может вмешиваться в кадровые решения больницы. В горздраве увольнение хирурга-гинеколога комментировать отказались.

Ранее в Нижнем Тагиле случилась другая история. И тоже с хирургами. Пять специалистов ЦГБ № 1 написали заявление об увольнении, потому что были недовольны условиями работы и низкими зарплатами. Узнав об этом глава региона Евгений Куйвашев собрал совещание, а министр здравоохранения Андрей Цветков выехал в Нижний Тагил, чтобы уговорить хирургов остаться. В итоге ему это удалось. Все пять хирургов забрали заявления об увольнении. ЕТВ следил за происходящим и рассказывал об этом в отдельной истории.

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Дело хирургов
Все хирурги ГКБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Главными причинами они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля. Что же произошло потом?
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Дело хирургов, Екатеринбург, гинекология, хирурги, Свердловская область , ЦГБ №7, скандал, врачи, увольнение, сокращение
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