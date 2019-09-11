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Урбанист предложил новый вариант избавления 8 Марта — Фрунзе от пробок

19:28, 11 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Владимир Злоказов предлагает избавиться от автобусных маршрутов на участке.
Урбанист Владимир Злоказов предложил свой вариант изменения перекрестка 8 Марта — Фрунзе, который должен избавить его от пробок. По проекту администрации на участке появились трамвайные платформы, ради которых улицу 8 Марта на этом участке пришлось сузить до 1,5 полос в сторону автовокзала и до одной полосы в сторону центра. Это создает эффект «бутылочного горлышка» при приближении к остановке.

По словам Владимира Злоказова, количество транзитного транспорта на улице и так стоило уменьшить — там слишком шумно и опасно. Однако сокращение полос поставило в пробки и общественный транспорт. Чтобы решить эту проблему, урбанист предлагает избавиться от автобусных маршрутов, полностью заменив их трамвайными. «Нужно сделать трамвай полноценным видом транспорта на всем ее протяжении», — считает Злоказов. Но для этого придется проложить пути на участке от Радищева до проспекта Ленина.

Также улицу можно было разгрузить, оставив по одной полосе только для поворота направо, а вторую, как это есть сейчас, увести в прямом направлении. Также Злоказов считает ошибкой установку трамвайных платформ перед перекрестком. Это можно наблюдать при движении в сторону вокзала. Даже подъехав к перекрестку на зеленый сигнал светофора, трамвай будет вынужден стоять, высаживая пассажиров.

Ранее мэр Екатеринбурга Алесандр Высокинский запросил динамику пробок на этом участке. Если они там все-таки окажутся, то он планирует вернуть автомобилистам несколько рядов.

«Будем смотреть, может, тротуар подожмем, чтобы пару рядов вернуть. Я сам предлагал остановку сделать поуже, но нормативы нам не позволили», — сказал мэр.
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В Екатеринбурге набирает обороты скандал вокруг строительства трамвайных остановочных платформ на перекрестке 8 Марта-Фрунзе. Что можно сказать об этом проекте? Хорош он или плох? Нужно ли довести его до конца и успокоиться или же нужно еще

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, благоустройство, транспорт, урбанист, Екатеринбург
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