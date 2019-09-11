Урбанист предложил новый вариант избавления 8 Марта — Фрунзе от пробок

Урбанист Владимир Злоказов предложил свой вариант изменения перекрестка 8 Марта — Фрунзе , который должен избавить его от пробок. По проекту администрации на участке появились трамвайные платформы , ради которых улицу 8 Марта на этом участке пришлось сузить до 1,5 полос в сторону автовокзала и до одной полосы в сторону центра. Это создает эффект « бутылочного горлышка» при приближении к остановке.





По словам Владимира Злоказова , количество транзитного транспорта на улице и так стоило уменьшить — там слишком шумно и опасно. Однако сокращение полос поставило в пробки и общественный транспорт. Чтобы решить эту проблему , урбанист предлагает избавиться от автобусных маршрутов , полностью заменив их трамвайными. « Нужно сделать трамвай полноценным видом транспорта на всем ее протяжении», — считает Злоказов. Но для этого придется проложить пути на участке от Радищева до проспекта Ленина.





Также улицу можно было разгрузить , оставив по одной полосе только для поворота направо , а вторую , как это есть сейчас , увести в прямом направлении. Также Злоказов считает ошибкой установку трамвайных платформ перед перекрестком. Это можно наблюдать при движении в сторону вокзала. Даже подъехав к перекрестку на зеленый сигнал светофора , трамвай будет вынужден стоять , высаживая пассажиров.





, то он планирует Ранее мэр Екатеринбурга Алесандр Высокинский запросил динамику пробок на этом участке. Если они там все-таки окажутсято он планирует вернуть автомобилистам несколько рядов.



