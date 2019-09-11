Свердловчанки смогут восстановить грудь после рака бесплатно

Свердловчанки, которые лишились груди из-за рака, смогут восстановить ее бесплатно. В областном онкодиспансере реконструкцию бюста проведут по полису обязательного медицинского страхования. Избавиться от опухоли и установить имплант можно за одну операцию. Но для этого у пациентки не должно быть противопоказаний.

Замглавного врача по хирургии Свердловского онкодиспансера Александр Дорофеев отмечает, что проснуться после операции с грудью для пациенток психологически очень важно. Кроме того, если женщине можно сразу поставить имплант, ей не придется переживать из-за дополнительных разрезов и рубцов.