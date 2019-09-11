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Свердловчанки смогут восстановить грудь после рака бесплатно

08:28, 11 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay

Реконструкцию бюста будут делать по полису обязательного медицинского страхования.

Свердловчанки, которые лишились груди из-за рака, смогут восстановить ее бесплатно. В областном онкодиспансере реконструкцию бюста проведут по полису обязательного медицинского страхования. Избавиться от опухоли и установить имплант можно за одну операцию. Но для этого у пациентки не должно быть противопоказаний.

Замглавного врача по хирургии Свердловского онкодиспансера Александр Дорофеев отмечает, что проснуться после операции с грудью для пациенток психологически очень важно. Кроме того, если женщине можно сразу поставить имплант, ей не придется переживать из-за дополнительных разрезов и рубцов.

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Если сразу после мастэктомии [удаление молочной железы — прим. ЕТВ] женщине нельзя ставить имплант, она может восстановить грудь, как пройдет весь курс лечения. Но обязательно с разрешения лечащего врача.

Во время реконструкции груди врачи максимально сохраняют кожу груди, соска и ареолы, но, если необходимо, берут ткани со спины или живота. Благодаря этому бюст выглядит более эстетично.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , онкология, бесплатно, операция, грудь, минздрав
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