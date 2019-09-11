Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Создатель «Четвертого канала» стал вице-президентом МТС

08:49, 11 Сентябрь 2019
32231511_1515577865218327_6959086362398031872_n.jpg
Фото: Facebook Игоря Мишина
Игорь Мишин будет отвечать за медианаправление компании.

Создатель «Четвертого канала» Игорь Мишин перешел на новую работу. Он занял должность вице-президента медианаправления МТС. Мишин возглавил новую бизнес-вертикаль, которая будет управлять кабельным и спутниковым ТВ, IPTV и мобильным приложением МТС ТВ, сообщает «Коммерсантъ». Информацию о своем назначении Мишин подтвердил в Facebook, где написал: «Вышел».

Основатель «Четверки» будет развивать телевизионные и цифровые медиаактивы компании. Кроме того, ему предстоит создать интерактивную платформу с неповторимым контентом.

Последние пять лет Игорь Мишин работал на ТНТ. С 2014 по 2016 годы он был генеральным директором канала, а затем перешел на должность директора. До ТНТ Мишин работал в компании «Амедиа», которая занимается производством сериалов. «Четвертому каналу» он посвятил 17 лет (с 1991 по 2008 годы).

Большие надежды
Что ждет Высокинского и гордуму в новом политическом сезоне.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Создатель «Четвертого канала» стал вице-президентом МТС»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Четвертый канал, ТНТ, должность, работа, МТС, продюсер, кино, Свердловская область , Екатеринбург, Игорь Мишин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман
Новый сезон в Театре оперы и балета
12 сентября в 19:30
С Александр Краснов, Массимилиано Булло, Константин Чудовский
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.