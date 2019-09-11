Создатель «Четвертого канала» стал вице-президентом МТС

Создатель «Четвертого канала» Игорь Мишин перешел на новую работу. Он занял должность вице-президента медианаправления МТС. Мишин возглавил новую бизнес-вертикаль, которая будет управлять кабельным и спутниковым ТВ, IPTV и мобильным приложением МТС ТВ, сообщает «Коммерсантъ». Информацию о своем назначении Мишин подтвердил в Facebook, где написал: «Вышел».

Основатель «Четверки» будет развивать телевизионные и цифровые медиаактивы компании. Кроме того, ему предстоит создать интерактивную платформу с неповторимым контентом.

Последние пять лет Игорь Мишин работал на ТНТ. С 2014 по 2016 годы он был генеральным директором канала, а затем перешел на должность директора. До ТНТ Мишин работал в компании «Амедиа», которая занимается производством сериалов. «Четвертому каналу» он посвятил 17 лет (с 1991 по 2008 годы).