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Следователи проверят аварийную посадку самолета в Кольцово

11:46, 11 Сентябрь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Ранее лайнер вылетел в Китай, но его пришлось вернуть в аэропорт из-за сработавших датчиков.

Следователи проверят аварийную посадку самолета в Кольцово. Сотрудники ведомства запросили документы о причинах технической неисправности, опрашивают наземные службы аэропорта. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение, рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ранее в аэропорту Кольцово на десять часов задержали рейс F7-9885 в Китай. По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, самолет авиакомпании iFly должен был отправиться в город Санья еще в 00:20 по уральскому времени, но рейс перенесли на 10:30. Лайнер А330 вылетел ночью, но до Китая не добрался. Е1 пишет, что самолет кружил над Екатеринбургом, и его посадили из-за сработавших датчиков.

Пассажиров рейса не стали размещать в гостинице. Им выдали еду и справки о задержке вылета. Официальную причину произошедшего пока не называют. Мы обратимся за комментарием в Кольцово позднее.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, задержка, Кольцово, самолет, Китай
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