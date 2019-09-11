Следователи проверят аварийную посадку самолета в Кольцово

Ранее в аэропорту Кольцово на десять часов задержали рейс F7-9885 в Китай. По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, самолет авиакомпании iFly должен был отправиться в город Санья еще в 00:20 по уральскому времени, но рейс перенесли на 10:30. Лайнер А330 вылетел ночью, но до Китая не добрался. Е1 пишет, что самолет кружил над Екатеринбургом, и его посадили из-за сработавших датчиков.

Пассажиров рейса не стали размещать в гостинице. Им выдали еду и справки о задержке вылета. Официальную причину произошедшего пока не называют. Мы обратимся за комментарием в Кольцово позднее.