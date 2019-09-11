Росимущество заставили отремонтировать бомбоубежище в Екатеринбурге

Росимущество Свердловской области заставили восстановить бомбоубежище в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Прокуратура проверила объекты гражданской обороны и выяснила, что бомбоубежище в уральской столице выглядит плачевно. Поэтому надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Росимущество настаивало на том, что за защитными сооружениями должна следить администрация города, но суд решил иначе.

Агентство по управлению госимуществом заставили восстановить в бомбоубежище несущие конструкции, входы и аварийные выходы, двери, электричество, оборудование, а также загерметизировать помещение, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Ответчик обжаловал решение, но вторая инстанция согласилась с коллегами.