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Росимущество заставили отремонтировать бомбоубежище в Екатеринбурге

09:54, 11 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Агентство хотело переложить свою обязанность на администрацию, но у него ничего не вышло.

Росимущество Свердловской области заставили восстановить бомбоубежище в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Прокуратура проверила объекты гражданской обороны и выяснила, что бомбоубежище в уральской столице выглядит плачевно. Поэтому надзорное ведомство обратилось с иском в суд. Росимущество настаивало на том, что за защитными сооружениями должна следить администрация города, но суд решил иначе.

Агентство по управлению госимуществом заставили восстановить в бомбоубежище несущие конструкции, входы и аварийные выходы, двери, электричество, оборудование, а также загерметизировать помещение, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Ответчик обжаловал решение, но вторая инстанция согласилась с коллегами.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, убежище, Росимущество, Ремонт, Областной суд
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