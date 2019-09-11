Полицейские Екатеринбурга поймали грабителей таксистов

Полицейские поймали четырех екатеринбургских студентов, которых подозревают в нападении на таксистов. Водители начали жаловаться правоохранителям четыре дня назад. Они рассказали, что к ним подсаживались клиенты и просили подвезти, но, доехав до нужного адреса, требовали деньги, телефоны и даже угрожали ножом. За один день произошло три таких ограбления: на улице Краснолесье, Коммунаров и Ереванской.

Кроме того, как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, в августе у одного из прохожих молодые люди вытащили телефон и перевели деньги с его карты на свой счет. Всего студенты забрали себе 17 тысяч рублей.