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Полицейские Екатеринбурга поймали грабителей таксистов

13:53, 11 Сентябрь 2019
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Фото: flickr
Правоохранители ищут пострадавших.

Полицейские поймали четырех екатеринбургских студентов, которых подозревают в нападении на таксистов. Водители начали жаловаться правоохранителям четыре дня назад. Они рассказали, что к ним подсаживались клиенты и просили подвезти, но, доехав до нужного адреса, требовали деньги, телефоны и даже угрожали ножом. За один день произошло три таких ограбления: на улице Краснолесье, Коммунаров и Ереванской.

Кроме того, как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, в августе у одного из прохожих молодые люди вытащили телефон и перевели деньги с его карты на свой счет. Всего студенты забрали себе 17 тысяч рублей.

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Парней задержали 9 сентября на улице 8 Марта, когда они готовились к очередному нападению. У одного из задержанных нашли пакет с белым порошком. Экспертиза показала, что это наркотик. Троих подозреваемых арестовали и отправили за решетку на время проверки. Один из них находится под подпиской о невыезде.

Сейчас правоохранители ищут пострадавших. Если вы узнали в задержанных своих обидчиков, звоните в ОВД по телефонам: (343) 294-14-94 (дежурная часть), +7(912)260-04-68 (уголовный розыск) либо 02.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , такси, грабитель, деньги, УМВД по Екатеринбургу
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