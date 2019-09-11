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Котел Свердловской ТЭЦ обновят за 25 миллионов

09:43, 11 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба ЕТК
Энергетики сделают предохранители на газопроводах и оборудуют их специальной защитной системой.

На обновление водогрейного котла № 13 Свердловской ТЭЦ потратят 25 миллионов рублей. Энергетики уже начали менять газопроводы. В частности, они должны установит современные предохранители и растопочные регуляторы газа, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК.

Кроме того, у газового оборудования появится новая система проверки, что исключит ошибки при затопке котла. Благодаря ремонту энергетики смогут повысить безопасность работы на ТЭЦ и сделать подачу тепла свердловчанам более надежной.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, котел, вода, тепло, ЕТК, энергетики, ТЭЦ, Свердловская ТЭЦ
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