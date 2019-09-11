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Екатеринбуржец организует вечер поэзии, чтобы помочь маме

10:13, 11 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Павел Пивоваров ищет деньги на лечение рака.

Екатеринбуржец Павел Пивоваров организует благотворительный вечер, чтобы спасти маму Галину от рака. Два года назад женщине поставили диагноз «рак легких». С тех пор семья Павла потратила два миллиона на лекарства. И денег больше нет.

Теперь уралец всеми возможными способами старается заработать. Он хочет купить маме лекарства из Израиля и оплатить лечение в Санкт-Петербурге. Сначала Павел Пивоваров предложил поклонникам футболистов «Урала» приобрести у него коллекцию футболок, а теперь предлагает посетить благотворительный вечер.

Если вы хотите помочь, приходите на выступления поэтов, которые пройдут 13 сентября в 17:30 в библиотеке имени Герцена на Чапаева, 3. Вход — 200 рублей. На этом вечере для вас зачитают стихи Александра Аксенова, Саша Крип, Сергей Данилов, Ольга Дубровина, Светлана Бушуева, Владимир Радюкин и Катерина Лещенко.

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Фото: Павел Пивоваров

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , рак, помощь, благотворительность, концерт, поэзия
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