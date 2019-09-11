Екатеринбургские студенты предложили символы Универсиады - 2023
17:15, 11 Сентябрь 2019
Одним из возможных вариантов стали енот и человек-лиственница.
Студенты УрГАХУ придумали варианты талисмана летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. На большинстве эскизов будущие дизайнеры традиционно изобразили животных: енота, кота, змею. Другая часть студентов сделала привязку к местности и предложила сделать символом студенческих игр персонажей сказов Бажова или супергероев: человека-лиственницу или человека-гору, сообщили в пресс-службе мэрии.
Голосовать за талисман Универсиады — 2023 будут жители России. Сроки конкурса пока неизвестны, но их обещают озвучить сразу после подготовки мастер-плана. Символом Универсиады 2019 года, которая прошла в Красноярске, была сибирская лайка.
Большие надежды
Что ждет Высокинского и гордуму в новом политическом сезоне.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Разговор с Юлием Гусманом
Новый сезон в Театре оперы и балета
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.