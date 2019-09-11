Екатеринбургские студенты предложили символы Универсиады - 2023

Студенты УрГАХУ придумали варианты талисмана летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. На большинстве эскизов будущие дизайнеры традиционно изобразили животных: енота, кота, змею. Другая часть студентов сделала привязку к местности и предложила сделать символом студенческих игр персонажей сказов Бажова или супергероев: человека-лиственницу или человека-гору, сообщили в пресс-службе мэрии.

Голосовать за талисман Универсиады — 2023 будут жители России. Сроки конкурса пока неизвестны, но их обещают озвучить сразу после подготовки мастер-плана. Символом Универсиады 2019 года, которая прошла в Красноярске, была сибирская лайка.