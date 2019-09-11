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Екатеринбургские студенты предложили символы Универсиады - 2023

17:15, 11 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Одним из возможных вариантов стали енот и человек-лиственница. 

Студенты УрГАХУ придумали варианты талисмана летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. На большинстве эскизов будущие дизайнеры традиционно изобразили животных: енота, кота, змею. Другая часть студентов сделала привязку к местности и предложила сделать символом студенческих игр персонажей сказов Бажова или супергероев: человека-лиственницу или человека-гору, сообщили в пресс-службе мэрии.

Голосовать за талисман Универсиады — 2023 будут жители России. Сроки конкурса пока неизвестны, но их обещают озвучить сразу после подготовки мастер-плана. Символом Универсиады 2019 года, которая прошла в Красноярске, была сибирская лайка.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, талисман, соревнования, Универсиада 2023 года, Свердловская область , Екатеринбург
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