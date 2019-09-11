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Екатеринбург занял шестую строчку в рейтинге городов-путешественников

09:32, 11 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Жители и гости уральской столицы часто заказывают такси до аэропорта.

Екатеринбург вошел в топ-10 городов-путешественников России по версии Uber. Уральская столица расположилась на шестом месте. Чтобы составить рейтинг, аналитики выяснили, в каких городах жители и гости чаще заказывают такси до аэропорта, и сравнили этот показатель с общим числом поездок за лето.

Самым популярным в Екатеринбурге оказался понедельник. Именно в этот день многие уезжают из уральской столицы. В основном путешественники заказывают такси в период с пяти до семи часов утра.

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Лидером рейтинга стал Волгоград. За ним разместились Москва, Уфа, Новосибирск и Санкт-Петербург. После Екатеринбурга идут Воронеж, Омск, Казань. Замыкает десятку Пермь.

Ранее ЕТВ рассказывал, что уральская столица заняла седьмое место в рейтинге российских городов, которые удобны для путешествий на автомобиле. Опрошенные признались, что в Екатеринбурге и в целом в регионе комфортные дороги, хорошие автокемпинги и придорожные кафе.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, такси, рейтинг, путешествие, Свердловская область , Екатеринбург
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