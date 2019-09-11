Екатеринбург занял шестую строчку в рейтинге городов-путешественников

Екатеринбург вошел в топ-10 городов-путешественников России по версии Uber. Уральская столица расположилась на шестом месте. Чтобы составить рейтинг, аналитики выяснили, в каких городах жители и гости чаще заказывают такси до аэропорта, и сравнили этот показатель с общим числом поездок за лето.

Самым популярным в Екатеринбурге оказался понедельник. Именно в этот день многие уезжают из уральской столицы. В основном путешественники заказывают такси в период с пяти до семи часов утра.