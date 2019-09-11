Автора супрематического креста на Уралмаше признали открытием года

Автор супрематического креста на площади 1-й Пятилетки на Уралмаше получил титул «Открытие года» по версии журнала GQ. Издание пишет, что уличный художник Покрас Лампас проснулся знаменитым и не сразу заметил, как в очередь за его работами выстроились арабские шейхи, американские коллекционеры и московские вандалы. Кроме Лампаса на звание «Открытие года» претендовали Shortparis, Сергей Семак, Александр Горчилин и Теодор Курентзис.

Напомним, имя Покраса Лампаса запомнилось Екатеринбургу после истории с крестом на Уралмаше. Каллиграфист создал его для фестиваля уличного искусства «Стенограффия», но коммунальщики чуть не закатали работу в асфальт. После того, как огромный крест украсил площадь 1-й Пятилетки, православные посчитали, что так быть не должно. Основательница музея святости Оксана Иванова организовала на Уралмаше хэппенинг, на котором один из участников заявил, что измажет кровью тех, кому нравится граффити.

Художник должен был приехать в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить работу, но перенес свой визит. На совещании, которое собрали после хэппенинга, обсудили судьбу супрематического креста. Участники обсуждения решили, что нужно изменить граффити. Покрас Лампас с этим согласился. Полную историю о кресте Лампаса читайте ниже.