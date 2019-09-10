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За девять месяцев из Свердловской области выгнали 1,3 тысячи мигрантов

09:37, 10 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Приезжие нарушили закон, поэтому отправились домой.

С начала 2019 года из Свердловской области отправили на родину 1332 мигранта. Большинство из них приехали на Средний Урал из Таджикистана — 588 человек. Еще 514 были из Узбекистана, 120 приезжих — из Кыргызстана, 23 человека — из Азербайджана. Также домой уехали граждане Абхазии, Белоруссии, Венесуэлы, Грузии, Египта, Камеруна, КНР, Китая, Хорватии, Туркменистана, Нигерии. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, 85% из них купили билеты за свой счет или с помощью родственников и диаспор.

Обычно мигрантов отправляют из России домой, потому что они незаконно работают в нашей стране или нарушают правила въезда и пребывания. Но происходят и более серьезные нарушения. Так, на прошлой неделе из Свердловской области выдворили украинца, который продавал наркотики.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, выселение, УФССП по Свердловской области, иностранцы, мигранты, Свердловская область , Екатеринбург
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