За девять месяцев из Свердловской области выгнали 1,3 тысячи мигрантов

С начала 2019 года из Свердловской области отправили на родину 1332 мигранта. Большинство из них приехали на Средний Урал из Таджикистана — 588 человек. Еще 514 были из Узбекистана, 120 приезжих — из Кыргызстана, 23 человека — из Азербайджана. Также домой уехали граждане Абхазии, Белоруссии, Венесуэлы, Грузии, Египта, Камеруна, КНР, Китая, Хорватии, Туркменистана, Нигерии. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, 85% из них купили билеты за свой счет или с помощью родственников и диаспор.

Обычно мигрантов отправляют из России домой, потому что они незаконно работают в нашей стране или нарушают правила въезда и пребывания. Но происходят и более серьезные нарушения. Так, на прошлой неделе из Свердловской области выдворили украинца, который продавал наркотики.