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В Свердловской области смертность снизилась на 2,4%

17:00, 10 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Специалисты посчитали, что умерших за семь месяцев 2019 года стало меньше, чем за этот же период 2018-го.

Смертность в Свердловской области снизилась на 2,4% за январь–июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. В прошлом году в регионе умерли 35,1 тысячи человек, в 2019-м — 34,3 тысячи уральцев, пишет Свердловскстат. Но при этом снижается и рождаемость. В 2019 году на свет появилось на 1,9 тысячи малышей меньше (27,7 тысячи новорожденных).

Большинство людей скончалось от болезней органов кровообращения — 16, 5 тысячи свердловчан. На втором месте по частоте смертей идет онкология — шесть тысяч человек. Причем умерших от рака за год стало на 89 человек больше. Также увеличилось число смертей от болезней пищеварения — на 41 уральца больше.

Третье место среди самых частых причин смертей занимают внешние факторы, среди которых отравления алкоголем, самоубийства, убийства и транспортные аварии. Из-за этого в Свердловской области скончались три тысячи человек. Меньше всего людей погибли из-за болезней органов дыхания — 934 человека за 2019 год.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , смертность, Свердловскстат, статистика, рождаемость
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