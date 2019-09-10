В Свердловской области смертность снизилась на 2,4%

Смертность в Свердловской области снизилась на 2,4% за январь–июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. В прошлом году в регионе умерли 35,1 тысячи человек, в 2019-м — 34,3 тысячи уральцев, пишет Свердловскстат. Но при этом снижается и рождаемость. В 2019 году на свет появилось на 1,9 тысячи малышей меньше (27,7 тысячи новорожденных).

Большинство людей скончалось от болезней органов кровообращения — 16, 5 тысячи свердловчан. На втором месте по частоте смертей идет онкология — шесть тысяч человек. Причем умерших от рака за год стало на 89 человек больше. Также увеличилось число смертей от болезней пищеварения — на 41 уральца больше.

Третье место среди самых частых причин смертей занимают внешние факторы, среди которых отравления алкоголем, самоубийства, убийства и транспортные аварии. Из-за этого в Свердловской области скончались три тысячи человек. Меньше всего людей погибли из-за болезней органов дыхания — 934 человека за 2019 год.