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В двух свердловских округах дали тепло

17:30, 10 Сентябрь 2019
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Фото: flickr
Отопительный сезон начинается в регионе 15 сентября.

Двум округам Свердловской области уже дали тепло. Батареи нагрелись в домах Пелымского и Новоуральского городских округов. Там отопление включили 1 и 5 сентября, в остальных населенных пунктах сезон горячих батарей начнется позднее. «Подавать тепло мы начнем с 15 сентября при условии, что среднесуточная температура в течение пяти суток будет ниже восьми градусов Цельсия», — сообщили ЕТВ в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Ранее администрация Екатеринбурга тоже говорила, что отопительный сезон начнется в городе с 15 сентября. Мэр уральской столицы Александр Высокинский должен подписать постановление, в котором обозначит даты подключения районов города. Сначала батареи нагреются в детских садах, школах и больницах.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Новоуральск, тепло, батареи, отопление, Свердловская область
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