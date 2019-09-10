В двух свердловских округах дали тепло

Двум округам Свердловской области уже дали тепло. Батареи нагрелись в домах Пелымского и Новоуральского городских округов. Там отопление включили 1 и 5 сентября, в остальных населенных пунктах сезон горячих батарей начнется позднее. «Подавать тепло мы начнем с 15 сентября при условии, что среднесуточная температура в течение пяти суток будет ниже восьми градусов Цельсия», — сообщили ЕТВ в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Ранее администрация Екатеринбурга тоже говорила, что отопительный сезон начнется в городе с 15 сентября. Мэр уральской столицы Александр Высокинский должен подписать постановление, в котором обозначит даты подключения районов города. Сначала батареи нагреются в детских садах, школах и больницах.