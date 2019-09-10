Полицейские Екатеринбурга ищут пострадавших от лжеврачей

Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от лжемедиков, которые принимали пациентов в офисе на Белинского, 86. Сначала мошенники приглашали екатеринбуржцев на бесплатное обследование, а потом убеждали клиентов в том, что им необходимо дорогое лечение. Как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Свердловской области, в некоторых случаях пациентам не нужны были лекарства и процедуры, которые им навязывали.

Услуги, которые предлагали мошенники, стоили от 100 тысяч рублей и больше. Всего лжеврачи успели заработать на доверии 300 тысяч рублей.

Сотрудники МВД ищут тех, кто тоже попался на удочку мошенников и еще не обратился в полицию. Если вы в числе этих людей, обращайтесь в кабинет № 440 следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону: 8 (343) 294-14-96.