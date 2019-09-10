Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Полицейские Екатеринбурга ищут пострадавших от лжеврачей

09:56, 10 Сентябрь 2019
capsule-1079838_960_720.jpg
Фото: pixabay
Мошенники принимали пациентов в офисе на Белинского, 86.

Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от лжемедиков, которые принимали пациентов в офисе на Белинского, 86. Сначала мошенники приглашали екатеринбуржцев на бесплатное обследование, а потом убеждали клиентов в том, что им необходимо дорогое лечение. Как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Свердловской области, в некоторых случаях пациентам не нужны были лекарства и процедуры, которые им навязывали.

Услуги, которые предлагали мошенники, стоили от 100 тысяч рублей и больше. Всего лжеврачи успели заработать на доверии 300 тысяч рублей.

Сотрудники МВД ищут тех, кто тоже попался на удочку мошенников и еще не обратился в полицию. Если вы в числе этих людей, обращайтесь в кабинет № 440 следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону: 8 (343) 294-14-96.

Хлеб насущный
ЕТВ рассказывает, как перейти на интуитивное питание, почему диеты — это зло?
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Полицейские Екатеринбурга ищут пострадавших от лжеврачей»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, лжеврачи, УМВД по Екатеринбургу, пострадавшие, полиция, мошенники, медицина, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Разговор с Юлием Гусманом
13 сентября в 19:30
С Юлий Гусман
Новый сезон в Театре оперы и балета
12 сентября в 19:30
С Александр Краснов, Массимилиано Булло, Константин Чудовский
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.