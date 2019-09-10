Пара из Новой Зеландии села в Кольцово по пути в Горно-Алтайск
Путешественники из Новой Зеландии приземлились накануне в Кольцово. Супруги Сандра и Берри, которым на двоих 142 года, впервые отправились в кругосветку на самолете Piper PA-24 1962 года выпуска. Пара уже облетела Японию, Северную и Южную Америку, часть Европы и некоторые города России, сообщили ЕТВ в пресс-службе аэропорта Кольцово.
В Екатеринбург новозеландцы прибыли из Москвы. Дальше они отправятся в Горно-Алтайск, а затем в Японию, Индонезию и Австралию. Сандра и Берри в браке уже полвека. У них двое детей, которые поддержали идею родителей облететь весь мир.
В субботу, 7 сентября, в Кольцово приземлялись другие путешественники. Отец и сын Том и Дэвид Бергеры сели в екатеринбургском аэропорту на маленьком самолете Cessna 185 Skywagon. Мужчины покинули США в середине августа и с тех пор пересекли Северную Америку, несколько стран Европы, а теперь переключились на Россию.