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Пара из Новой Зеландии села в Кольцово по пути в Горно-Алтайск

09:09, 10 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба Кольцово
Сандра и Берри облетели Японию, Северную и Южную Америку, часть Европы и некоторые города России.

Путешественники из Новой Зеландии приземлились накануне в Кольцово. Супруги Сандра и Берри, которым на двоих 142 года, впервые отправились в кругосветку на самолете Piper PA-24 1962 года выпуска. Пара уже облетела Японию, Северную и Южную Америку, часть Европы и некоторые города России, сообщили ЕТВ в пресс-службе аэропорта Кольцово.

В Екатеринбург новозеландцы прибыли из Москвы. Дальше они отправятся в Горно-Алтайск, а затем в Японию, Индонезию и Австралию. Сандра и Берри в браке уже полвека. У них двое детей, которые поддержали идею родителей облететь весь мир.

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В субботу, 7 сентября, в Кольцово приземлялись другие путешественники. Отец и сын Том и Дэвид Бергеры сели в екатеринбургском аэропорту на маленьком самолете Cessna 185 Skywagon. Мужчины покинули США в середине августа и с тех пор пересекли Северную Америку, несколько стран Европы, а теперь переключились на Россию.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, супруги, самолет, Новая Зеландия, путешествия, Кольцово, Свердловская область , Екатеринбург
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