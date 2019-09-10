«Гипербола» заплатит 100 тысяч за этикетки с козой

Сеть гипермаркетов «Гипербола» и компания «Милкфест» заплатят предпринимательнице Светлане Корабель по 100 тысяч рублей за использование ее товарного знака. Хозяйка «Долины коз» увидела, что изображение, которое используют на ее продукции, появилось на этикетках другого производителя. Молочные продукты с изображением козы продавали в «Гиперболе». Торговая сеть переложила ответственность на поставщика товара — фирму «Милкфест».

Женщина подала иск в Арбитражный суд Свердловской области, где потребовала выплатить ей 300 тысяч рублей компенсации, сказано в картотеке дел. Прежде чем удалось добиться решения, прошло пять заседаний. Дело тянулось с марта 2019 года.

В итоге Арбитражный суд встал на сторону Светланы Корабель, но уменьшил сумму компенсации. Компанию «Милкфест» и магазин «Гипербола» заставили выплатить предпринимательнице не по 150 тысяч рублей, как было заявлено в иске, а по 100.