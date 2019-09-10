FIDE одобрила заявку Екатеринбурга на турнир претендентов
Президентский совет Международной федерации шахмат (FIDE) одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов. «Я рад объявить, что вчера президентский совет одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов в 2020 году», — цитирует ТАСС главу FIDE Аркадия Дворковича, который рассказал о турнире на церемонии открытия Кубка мира в Ханты-Мансийске.
Победителю турнира претендентов дают право сыграть с чемпионом мира и побороться за шахматную корону. Сейчас чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. В турнире претендентов 2018 года, который проходил в Берлине, победил американец Фабиано Каруана.
Соревнования такого масштаба проходили в России дважды: в 2014 году в Ханты-Мансийске и в 2016 году в Москве, когда турнир выиграл уральский шахматист Сергей Карякин.
В конце июля в Екатеринбурге был шахматный фестиваль Eurasia Open. В этом году он собрал тысячу шахматистов из Чехии, Украины, Индии, Сербии и других стран мира. Турнирную программу открыли партией между гроссмейстером Сергеем Карякиным и Пенталой Харикришной, который входит в 30 лучших шахматистов мира. Фоторепортаж с состязания смотрите здесь.