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FIDE одобрила заявку Екатеринбурга на турнир претендентов

09:24, 10 Сентябрь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Соревнования по шахматам пройдут в 2020 году.

Президентский совет Международной федерации шахмат (FIDE) одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов. «Я рад объявить, что вчера президентский совет одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов в 2020 году», — цитирует ТАСС главу FIDE Аркадия Дворковича, который рассказал о турнире на церемонии открытия Кубка мира в Ханты-Мансийске.

Победителю турнира претендентов дают право сыграть с чемпионом мира и побороться за шахматную корону. Сейчас чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. В турнире претендентов 2018 года, который проходил в Берлине, победил американец Фабиано Каруана.

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Соревнования такого масштаба проходили в России дважды: в 2014 году в Ханты-Мансийске и в 2016 году в Москве, когда турнир выиграл уральский шахматист Сергей Карякин.

В конце июля в Екатеринбурге был шахматный фестиваль Eurasia Open. В этом году он собрал тысячу шахматистов из Чехии, Украины, Индии, Сербии и других стран мира. Турнирную программу открыли партией между гроссмейстером Сергеем Карякиным и Пенталой Харикришной, который входит в 30 лучших шахматистов мира. Фоторепортаж с состязания смотрите здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , шахматы, турнир претендентов, соревнования, FIDE
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