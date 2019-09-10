FIDE одобрила заявку Екатеринбурга на турнир претендентов

Президентский совет Международной федерации шахмат (FIDE) одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов. «Я рад объявить, что вчера президентский совет одобрил заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов в 2020 году», — цитирует ТАСС главу FIDE Аркадия Дворковича, который рассказал о турнире на церемонии открытия Кубка мира в Ханты-Мансийске.

Победителю турнира претендентов дают право сыграть с чемпионом мира и побороться за шахматную корону. Сейчас чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. В турнире претендентов 2018 года, который проходил в Берлине, победил американец Фабиано Каруана.