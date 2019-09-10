Екатеринбуржца будут судить за украденные ноутбук и телефон

Полицейские задержали екатеринбуржца, который обворовал как минимум двух жителей города. По версии следствия, подозреваемый искал потенциальных жертв на одном из сайтов бесплатных частных объявлений.

12 августа 2019 года мужчина покупал ноутбук у продавца возле одной из автомоек на улице Завокзальной. Подозреваемый заверил, что перевел деньги за гаджет через мобильное приложение, и показал электронный чек. После этого екатеринбуржец скрылся, тем самым своровав пять тысяч рублей.