Екатеринбуржца будут судить за украденные ноутбук и телефон
12:55, 10 Сентябрь 2019
Мужчина связывался с частными продавцами в Интернете, а при встрече обворовывал их.
Полицейские задержали екатеринбуржца, который обворовал как минимум двух жителей города. По версии следствия, подозреваемый искал потенциальных жертв на одном из сайтов бесплатных частных объявлений.
12 августа 2019 года мужчина покупал ноутбук у продавца возле одной из автомоек на улице Завокзальной. Подозреваемый заверил, что перевел деньги за гаджет через мобильное приложение, и показал электронный чек. После этого екатеринбуржец скрылся, тем самым своровав пять тысяч рублей.
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Еще раньше, в июле, подозреваемый в Интернете разыскал девушку-продавца мобильного телефона. Они встретились у торгового центра на улице Малышева. Злоумышленник убедил продавщицу, что им необходимо доехать до его дома за деньгами, они вызвали такси. В машине мужчина вытащил из сумки потерпевшей телефон, который стоит 28 тысяч рублей, и, доехав до пункта назначения на Челюскинцев, скрылся.
Сыщики нашли предполагаемого преступника. Им оказался безработный и ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Уже возбуждено два уголовных дела. Полицейские подозревают мужчину еще в нескольких эпизодах. Сейчас его оставили под подпиской о невыезде.
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