Высокинский запустил портал с планами на будущее

, на котором можно узнать планы на строительство школ и детсадов в городе до 2035 года. Это должно помочь жителям выбрать место для покупки квартир. Портал представляет из себя карту , разделенную на 57 участков. Житель может увидеть ситуацию сейчас , а потом посмотреть какие садики и школы построят или реконструируют в ближайшем будущем. Например , если в шаговой доступности есть садик , но школа не появится даже через семь лет , то скорректировать планы на покупку жилья. Через несколько дней на сайте появится « тепловая карта», на которой будут отмечены школы с нехваткой мест. Мэр Александр Высокинский представил геопортал Екатеринбургана котором можно узнать планы на строительство школ и детсадов в городе до 2035 года. Это должно помочь жителям выбрать место для покупки квартир. Портал представляет из себя картуразделенную на 57 участков. Житель может увидеть ситуацию сейчаса потом посмотреть какие садики и школы построят или реконструируют в ближайшем будущем. Напримересли в шаговой доступности есть садикно школа не появится даже через семь летто скорректировать планы на покупку жилья. Через несколько дней на сайте появитсятепловая карта», на которой будут отмечены школы с нехваткой мест.





« Сейчас сильно перегружены учреждения соцсферы. Мы должны четко информировать горожан как ситуация будет меняться. <…> С этим же надо что-то делать , а не только гордиться рождаемостью», — заявил Александр Высокинский.





Сейчас в Екатеринбурге строят школы , которые должны обеспечить 5,4 тысячи мест. На стадии проектирования и разработки находятся школы , которые должны закрыть еще 11,5 тысячи мест. Но этого все равно недостаточно , чтобы покрыть дифицит.



