Высокинский запустил портал с планами на будущее
13:30, 09 Сентябрь 2019
Жители смогут увидеть какие школы и садики появятся рядом.
Мэр Александр Высокинский представил геопортал Екатеринбурга, на котором можно узнать планы на строительство школ и детсадов в городе до 2035 года. Это должно помочь жителям выбрать место для покупки квартир. Портал представляет из себя карту, разделенную на 57 участков. Житель может увидеть ситуацию сейчас, а потом посмотреть какие садики и школы построят или реконструируют в ближайшем будущем. Например, если в шаговой доступности есть садик, но школа не появится даже через семь лет, то скорректировать планы на покупку жилья. Через несколько дней на сайте появится «тепловая карта», на которой будут отмечены школы с нехваткой мест.
«Сейчас сильно перегружены учреждения соцсферы. Мы должны четко информировать горожан как ситуация будет меняться. <…> С этим же надо что-то делать, а не только гордиться рождаемостью», — заявил Александр Высокинский.
Сейчас в Екатеринбурге строят школы, которые должны обеспечить 5,4 тысячи мест. На стадии проектирования и разработки находятся школы, которые должны закрыть еще 11,5 тысячи мест. Но этого все равно недостаточно, чтобы покрыть дифицит.
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