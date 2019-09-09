Мэрия Екатеринбурга начала подготовку к Новому году
11:30, 09 Сентябрь 2019
Владельцев магазинов снова просят украсить фасады и витрины.
В Екатеринбурге началась подготовка к новогодним праздникам. Мэр Александр Высокинский запустил конкурс на лучшее оформление. Бизнесменов и жителей снова просят поддержать традиции и украсить витрины и фасады новогодними сюжетами. Начинать просят заранее — так больше шансов на победы. Администрация Кировского начала искать для подрядчика для строительства ледового городка. Он появится у«Виктория». Цена вопроса — миллион рублей.
О том, как Екатеринбург был украшен в прошлом году, мы писали здесь. В прошлом году администрация тоже понадеялась на владельцев магазинов. В итоге центр города оказался не слишком праздничным. Главным украшением был ледовый городок на площади 1905 года. Там впервые была живая ель, которая с трудом доехала до города.
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