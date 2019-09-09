Мэрия Екатеринбурга начала подготовку к Новому году

В Екатеринбурге началась подготовка к новогодним праздникам. Мэр Александр Высокинский запустил конкурс на лучшее оформление. Бизнесменов и жителей снова просят поддержать традиции и украсить витрины и фасады новогодними сюжетами. Начинать просят заранее — так больше шансов на победы. Администрация Кировского начала искать для подрядчика для строительства ледового городка. Он появится у«Виктория». Цена вопроса — миллион рублей.



