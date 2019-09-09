В свердловской полиции спустя год появился новый начальник

В Свердловской полиции появился новый начальник. Как стало известно ЕТВ, новым главой регионального МВД назначили генерал-майора Александра Мешкова. До него постоянного начальника у свердловской полиции не было с октября 2018 года.

Прошлой осенью экс-главу регионального МВД Михаила Бородина перевели в Воронеж. После него на должность назначили Петра Кривегина, а в июле 2019 года врио стал Владимир Миронов. Миронов сменил Кривегина, потому что он занялся подготовкой к промышленной выставке «Иннопром» и саммиту GMIS.

Новый начальник свердловского МВД Александр Мешков родился в 1964 году в Краснодарском крае. В 2009 году Мешков занял место начальника УМВД России по Твери. Два года назад он возглавил астраханскую полицию. Александр Мешков имеет награды «За отличие в службе» первой, второй, третьей степеней, «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка».