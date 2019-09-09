В Свердловской области наркокурьеру дали 13 лет колонии за тайники

Житель Первоуральска получил 13 лет тюрьмы за работу наркокурьером. Мужчина договорился о работе с оператором интернет-магазина. От него уралец получал задания, развозил товар по городу и прятал его в тайниках. Услуги сайта оплачивали банковскими переводами, а модератор общался с наркокурьером дистанционно.

Во время проверки правоохранители нашли 61 сверток с наркотиками, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Первоуральский городской суд назначил свердловчанину 13 лет колонии особого режима. Кроме того, осужденному придется заплатить штраф в 20 тысяч рублей.