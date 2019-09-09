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В свердловских отделениях «Почта России» появятся прилавки с газетами

11:50, 09 Сентябрь 2019
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Фото: «Почта России»
В будущем эксперимент может распространиться на все почтовые пункты.

Свердловская «Почта России» будет выкладывать товары и печатную прессу на открытые стеллажи. О новом формате розничных продаж ЕТВ рассказали в пресс-службе компании.

Пока проект действует только в нескольких отделениях, в дальнейшем его масштабируют на всю свердловскую сеть. Товарный ассортимент подбирали в зависимости от вида отделения связи, его местоположения и технических возможностей.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , Почта России, Екатеринбург
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