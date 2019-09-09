В новом концерт-холле «Свободы» проведут фестиваль в честь Кормильцева

Фестиваль «Иллюминатор», посвященный творчеству Ильи Кормильцева, пройдет в Екатеринбурге впервые. Его организуют параллельно с юбилейным фестивалем в Москве, который станет десятым по счету. В Екатеринбурге мероприятие пройдет в день рождения музыканта — 26 сентября. В этот день ему бы исполнилось 60 лет. Гостей приглашают собраться в новом помещении концерт-холла «Свобода» на Черкасской, 12 в 19:00.

«Если для вас рок-музыка, „Наутилус Помпилиус“, свердловский рок-клуб — не просто слова, значит вы точно не пожалеете, если придете. В этот вечер для вас будут выступать музыканты, поэты и художники, на творчество которых повлияли идеи и тексты Ильи Кормильцева», — пишут организаторы в группе мероприятия во «Вконтакте». Они приглашают в «Свободу» тех, для кого «гражданская позиция, внутренняя свобода и творческое высказывание не пустой звук».

Посетителей «Иллюминатора» будут пускать бесплатно.