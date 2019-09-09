В Кольцово откроют беспересадочный рейс во Владивосток
12:18, 09 Сентябрь 2019
Екатеринбуржцам придется провести в пути семь часов.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит беспересадочный рейс из Екатеринбурга во Владивосток. Новое направление появится в Кольцово с 18 ноября. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, жителям и гостям уральской столицы придется провести в пути семь часов.
Вылет из Екатеринбурга запланировали на 15:50, из Владивостока — в 05:30 по местному времени. Перевозить пассажиров будут на самолете Airbus A320neo вместимостью 188 человек.
Владивосток — крупнейший морской порт на востоке страны. Город славится красивыми пейзажами острова Русский и бухты Золотой Рог. Кроме того, достопримечательностями Владивостока признаны вантовые мосты Русский и Золотой. Они входят в пятерку самых больших вантовых мостов в мире.
«На протестах в сквере я понял, что мы большая семья»
Владелец сети кафе Vietmon Ань Нгуен — о жизни в Екатеринбурге, выборах мэра и религии.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Разговор с Юлием Гусманом
Новый сезон в Театре оперы и балета
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.