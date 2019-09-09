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В Кольцово откроют беспересадочный рейс во Владивосток

12:18, 09 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Екатеринбуржцам придется провести в пути семь часов.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит беспересадочный рейс из Екатеринбурга во Владивосток. Новое направление появится в Кольцово с 18 ноября. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, жителям и гостям уральской столицы придется провести в пути семь часов.

Вылет из Екатеринбурга запланировали на 15:50, из Владивостока — в 05:30 по местному времени. Перевозить пассажиров будут на самолете Airbus A320neo вместимостью 188 человек.

Владивосток — крупнейший морской порт на востоке страны. Город славится красивыми пейзажами острова Русский и бухты Золотой Рог. Кроме того, достопримечательностями Владивостока признаны вантовые мосты Русский и Золотой. Они входят в пятерку самых больших вантовых мостов в мире.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Уральские авиалинии , Владивосток, рейсы, Кольцово
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