В Кольцово откроют беспересадочный рейс во Владивосток

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит беспересадочный рейс из Екатеринбурга во Владивосток. Новое направление появится в Кольцово с 18 ноября. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, жителям и гостям уральской столицы придется провести в пути семь часов.

Вылет из Екатеринбурга запланировали на 15:50, из Владивостока — в 05:30 по местному времени. Перевозить пассажиров будут на самолете Airbus A320neo вместимостью 188 человек.

Владивосток — крупнейший морской порт на востоке страны. Город славится красивыми пейзажами острова Русский и бухты Золотой Рог. Кроме того, достопримечательностями Владивостока признаны вантовые мосты Русский и Золотой. Они входят в пятерку самых больших вантовых мостов в мире.