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Уральца заставили вернуть государству 9 миллионов за фиктивную сделку

12:05, 09 Сентябрь 2019
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Фото: flickr
Фирма «Мерида» заключила договор с уральцем, чтобы обналичить деньги.

Суд заставил жителя Тавды выплатить государству девять миллионов рублей. Иск подала фирма «Мерида», с которой он заключил договор купли-продажи. По документам, мужчина должен был продать компании товар на девять миллионов. В платежке указали договор, которого на самом деле не было. О деньгах стороны договорились устно.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, «Мерида» перечислила деньги ответчику, чтобы вывести средства транзитом и обналичить их. Суд признал сделку недействительной и заставил уральца, который получил девять миллионов, вернуть деньги государству. Решение обжаловали во второй инстанции, но его оставили без изменений.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, сделка, деньги, Свердловская область , Екатеринбург
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