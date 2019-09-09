Уральца заставили вернуть государству 9 миллионов за фиктивную сделку
12:05, 09 Сентябрь 2019
Фирма «Мерида» заключила договор с уральцем, чтобы обналичить деньги.
Суд заставил жителя Тавды выплатить государству девять миллионов рублей. Иск подала фирма «Мерида», с которой он заключил договор купли-продажи. По документам, мужчина должен был продать компании товар на девять миллионов. В платежке указали договор, которого на самом деле не было. О деньгах стороны договорились устно.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, «Мерида» перечислила деньги ответчику, чтобы вывести средства транзитом и обналичить их. Суд признал сделку недействительной и заставил уральца, который получил девять миллионов, вернуть деньги государству. Решение обжаловали во второй инстанции, но его оставили без изменений.
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