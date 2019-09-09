Свердловчанин задолжал по алиментам 190 тысяч рублей
10:25, 09 Сентябрь 2019
Мужчины ждет уголовное дело.
Житель Первоуральска отказывался платить по алиментам, и теперь его ждет уголовное дело. Об этом ЕТВ рассказали в УФССП России по Свердловской области.
Мужчина накопил долг в 190 тысяч рублей. Добровольно погашать задолженность отказывался, поэтому его привлекли к административной ответственности. Поскольку свердловчанин никак не реагировал, приставы предупредили об уголовном деле. Это тоже никак не помогло, поэтому сотрудники ведомства составили рапорт на должника о привлечении его к уголовной ответственности.
«На протестах в сквере я понял, что мы большая семья»
Владелец сети кафе Vietmon Ань Нгуен — о жизни в Екатеринбурге, выборах мэра и религии.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Разговор с Юлием Гусманом
Новый сезон в Театре оперы и балета
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.