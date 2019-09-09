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Свердловчанин задолжал по алиментам 190 тысяч рублей

10:25, 09 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Мужчины ждет уголовное дело.
Житель Первоуральска отказывался платить по алиментам, и теперь его ждет уголовное дело. Об этом ЕТВ рассказали в УФССП России по Свердловской области.

Мужчина накопил долг в 190 тысяч рублей. Добровольно погашать задолженность отказывался, поэтому его привлекли к административной ответственности. Поскольку свердловчанин никак не реагировал, приставы предупредили об уголовном деле. Это тоже никак не помогло, поэтому сотрудники ведомства составили рапорт на должника о привлечении его к уголовной ответственности.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, алименты, приставы, Свердловская область , УФССП, УФССП по Свердловской области
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