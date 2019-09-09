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Студент УрФУ разработает подсветку для колеса обозрения в Сочи

17:55, 09 Сентябрь 2019
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Владимир Черепанов на фото справа
Фото: пресс-служба «Ростелекома»
Победитель конкурса «Кибервызов» Владимир Черепанов участвует в смене образовательного центра «Сириус».

Студент Уральского федерального университета Владимир Черепанов разработает иллюминационную подсветку для колеса обозрения в Сочи. Он сделает подсветку в рамках смены в образовательном центре «Сириус». В этот центр екатеринбургский студент попал, потому что занял третье место во всероссийском конкурсе «Кибервызов: новый уровень».

В лабораториях, в которых работают 40 студентов-победителей, воссоздали атмосферу промышленных предприятий, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Ростелекома». Разработка подсветки станет заключительным этапом смены в образовательном центре Сочи. Для того, чтобы изменить иллюминационную подсветку на колесе обозрения, программисты сделают отдельную инфраструктуру, которая будет имитировать управление аттракционом.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Сириус, Ростелеком, студенты, подсветка, колесо обозрения, УрФУ, Екатеринбург
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