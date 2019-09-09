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Погиб уралец, проплывший 30 километров в открытом море

21:10, 09 Сентябрь 2019
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Фото: Facebook Игоря Макеева
Игорю Макееву стало плохо во время пробежки.
Екатеринбуржец Игорь Макеев, два дня назад проплывший 30 километров по Ионическому морю, скоропостижно скончался. Об этом на странице в Facebook сообщили его друзья. По их словам, 60-летнему мужчине стало плохо во время пробежки.

«Потеря для всего нашего плавания. Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку — и упал. Наверное, сердце. Замечательный человек, добрый… Много полезного и хорошего делал для ребят».

Екатеринбуржец был одним из девяти смельчаков, которые отважились поучаствовать в соревнованиях Oceanman, которые проходили в Греции. Участники проплыли 30 километров в открытом океане из города Корони в Каламату. На заплыв у Игоря Макеева ушло десять часов. Он занял третье место.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, сердце, смерть, Екатеринбург
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