Погиб уралец, проплывший 30 километров в открытом море

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«Потеря для всего нашего плавания. Сегодня умер Игорь Макеев. Вышел на утреннюю пробежку — и упал. Наверное , сердце. Замечательный человек , добрый… Много полезного и хорошего делал для ребят».





, которые отважились поучаствовать в соревнованиях На заплыв у Игоря Макеева ушло десять часов. Он занял третье место. Екатеринбуржец был одним из девяти смельчаковкоторые отважились поучаствовать в соревнованиях Oceanman , которые проходили в Греции. Участники проплыли 30 километров в открытом океане из города Корони в Каламату.

Екатеринбуржец Игорь Макеевдва дня назад проплывший 30 километров по Ионическому морюскоропостижно скончался. Об этом на странице в Facebook сообщили его друзья. По их словам60-летнему мужчине стало плохо во время пробежки.