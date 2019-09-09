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Мэрия Екатеринбурга заявила, что на 8 Марта исчезли пробки

14:51, 09 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Автоэксперт Максим Едрышов решил, что у чиновников какой-то свой идеальный город.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на презентации нового портала городской администрации заявил, что после того, как на 8 Марта сделали новые трамвайные остановки, на этой улице не стало пробок. При этом глава уральской столицы сослался на профильный комитет мэрии.

Тем не менее мэр решил проверить информацию и сказал, что изучит, как изменилась ситуация с пробками на 8 Марта. Автоэксперт Максим Едрышов засомневался в том, что глава Екатеринбурга получил достоверные сведения о пробках. На странице в Facebook Едрышов написал:

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Теперь я точно уверен, что у них там свой какой-то Екатеринбург, с пятью ветками метро, без пробок, с ЭКСПО, Ледовой ареной на 300 тысяч человек, с идеальными тротуарами и без людей, чтобы красоту не портили.

Максим Едрышов
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Кроме того, Александр Высокинский добавил, что оставлять остановку в таком виде, в каком она есть, нельзя. По словам главы города, на новую дорогу по 8 Марта жалуются автомобилисты. «Будем смотреть, может, тротуар подожмем, чтобы пару рядов вернуть. Я сам предлагал остановку сделать поуже, но нормативы нам не позволили», — сказал мэр.

Напомним, сегодня, 9 сентября, мэрия Екатеринбурга презентовала геопортал, на котором можно узнать планы на строительство школ и детских садов до 2035 года. Портал представляет из себя карту, разделенную на 57 участков. Житель может увидеть ситуацию сейчас, а потом посмотреть, какие садики и школы построят или реконструируют в ближайшем будущем.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , ремонт дорог, пробки, остановки, трамваи
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