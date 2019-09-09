Мэрия Екатеринбурга заявила, что на 8 Марта исчезли пробки

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на презентации нового портала городской администрации заявил, что после того, как на 8 Марта сделали новые трамвайные остановки, на этой улице не стало пробок. При этом глава уральской столицы сослался на профильный комитет мэрии.

Тем не менее мэр решил проверить информацию и сказал, что изучит, как изменилась ситуация с пробками на 8 Марта. Автоэксперт Максим Едрышов засомневался в том, что глава Екатеринбурга получил достоверные сведения о пробках. На странице в Facebook Едрышов написал: