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Куйвашев заставил «Единую Россию» думать о выборах 2021 года

14:30, 09 Сентябрь 2019
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Фото: департамент информполитики региона.
Губернатор назвал прошедшую кампанию репетицией.

Губернатор Евгений Куйвшев поручил секретарю «Единой России» Виктору Шептию начать подготовку к выборам в Госдуму 2021 года. Как сообщили в департаменте информполитики региона, на встрече они подвели итоги прошедшей кампании: победителем на довыборах в Госдуму стал биатлонист Антон Шипулин, а в свердловское заксобрание депутат Владимир Смирнов. Оба представителя партии останутся во власти на два года.

«Надо осознавать, что текущие выборы — это генеральная репетиция к выборам 2021 года. Потому надо внимательнейшим образом проанализировать ход и результаты выборов, естественно, провести работу над ошибками. Времени нет», — сообщил Евгений Куйвашев.

Антон Шипулин победил на довыборах в Госдуму, набрав 41% голосов. На втором месте оказался кандидат «Справеливой России» фельдшер Алексей Коровкин. Обо всех кандидатах ЕТВ рассказывал здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Госдума, выборы, Екатеринбург
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