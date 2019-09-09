Из Екатеринбурга на Симеоновский ход отправились 200 человек

Симеоновский ход собрал в Екатеринбурге 200 человек. Два дня назад, 7 сентября, участники начали молитвенное шествие в уральской столице. Перед отправлением до Верхотурья они посетили Божественную литургию у храма-часовни святой Екатерины. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Екатеринбургской епархии, за 19 дней крестоходцы пройдут 370 километров пути. По дороге к ним присоединятся другие участники.

Организаторы хода восстановили традицию 1914 года, согласно которой Свято-Симеоновский крестный ход шел из Екатеринбурга с иконой святой Екатерины. Десять лет паломники носили с собой икону Симеона Верхотурского. В 2019 году им подарили икону святой Екатерины.

По Екатеринбургу крестоходцы прошли по улицам Царская и Шевченко к храму Порт-Артурской иконы Божией Матери и по проспекту Космонавтов до храма Рождества Иоанна Предтечи. За первый день участники преодолели 22 километра и остановились переночевать в селе Балтым. Маршрут крестного хода можно посмотреть по ссылке.