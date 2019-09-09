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Инвесторы бизнес-центра «Призма» подали иск к мэрии Екатеринбурга

13:04, 09 Сентябрь 2019
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Фото: Яндекс.Карты
Вкладчики настаивают на том, что чиновники сами не контролировали строительство.

Инвесторы бизнес-центра «Призма», который находится на Героев России, 2, подали иск в Ленинский районный суд. В нем они обвиняют мэрию Екатеринбурга, минстрой и региональный департамент жилищного надзора в том, что они не следили за строительством. Бизнесмены заявили, что 14 лет назад администрация Екатеринбурга и общество с ограниченной ответственностью «ТВЦ Европейский» заключили договор аренды земли на Героев России, 2. После этого ТВЦ Европейский привлек к строительству инвесторов, которые были готовы вложить в новый бизнес-центр три миллиарда рублей, пишет Znak.

В договорах, заключенных с инвесторами, заказчик [ООО «ТВЦ Европейский» — прим. ЕТВ] сослался на разрешение мэрии от 2009 года, по которому первый пусковой комплекс центра состоял из стилобата в три-семь этажей и двухуровневой подземной парковки. Администрация Екатеринбурга должна была следить за строительством «Призмы» и приостанавливать работы, если видела нарушения. Но мэрия этого не делала, зато постоянно продляла разрешение на строительство. В итоге халатность чиновников позволила ТВЦ Европейский построить бизнес-центр в 36 этажей. В свою очередь, свердловский минстрой должен был направить мэрии предписания об устранении нарушений, а также сообщить о них в прокуратуру, считают обманутые дольщики.

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Из-за того, что за заказчиком не следили, ему удалось привлечь деньги инвесторов и потратить их на недострой у железнодорожного автовокзала. По словам инвесторов, о незаконной постройке они узнали только от прокуратуры, в которую обращались с жалобами на ТВЦ Европейский.

Ранее ЕТВ рассказывал о том, что мэрия Екатеринбурга требует снести часть бизнес-центра «Призма» с восьмого по 36 этаж, потому что здание опасно для соседних домов и жителей уральской столицы. Чиновники подали иск в Арбитражный суд Свердловской области. Если суд согласится с мэрией, здание придется разобрать в течение года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , бизнес-центр, долгострой, Призма, инвестор, суд
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